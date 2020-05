Aantal coronapatiënten op intensive care onder 700

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 688 mensen met het coronavirus. Dat zijn er twintig minder dan op zaterdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 660 in Nederland. De overige 28 verblijven op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 24 uur eerder.

Het aantal mensen dat om andere redenen dan Covid-19 op de intensive care ligt is ook gedaald. Dat zijn er nog 382, tegenover 418 op zaterdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet dat de verschillen in bezetting tussen regio’s kleiner zijn geworden. „De meeste regio’s liggen nu onder de 100 procent van de normale ic-capaciteit. Het aantal Covid-opnames buiten de ic daalt nu ook snel. Deze daling biedt ruimte voor uitbreiding van de niet-Covid-zorg in de komende week.”