Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen met 17 ten opzichte van vrijdag, zo blijkt zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Ic-medewerkers zorgen nu voor 584 patiënten met Covid-19.

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gestegen met 46 naar 1864 patiënten. Opgeteld liggen nu 2448 Nederlandse Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Twee van de patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Münster op de ic.