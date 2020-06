Aantal coronapatiënten op intensive care gedaald naar 116

Op de intensive cares liggen nu nog 116 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er 38 minder dan op dinsdag. Het is de grootste daling sinds 7 mei. Alle ic-patiënten liggen in Nederland, niemand ligt meer in Duitsland, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zegt dat het aantal mensen dat op een ic wordt opgenomen, laag blijft. „Dat is verheugend en geeft ruimte voor andere zorg”.

De intensivecareafdelingen behandelen 514 mensen met andere aandoeningen, 38 meer dan op dinsdag. Dat betekent dat er in totaal 630 mensen op een ic liggen. Onder normale omstandigheden behandelen intensivisten zo’n 800 tot 900 patiënten.

Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 496 coronapatiënten, twintig minder dan op dinsdag.