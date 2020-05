Aantal coronapatiënten op intensive care daalt weer

Het aantal ernstig zieke Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is weer afgenomen, tot 323. Dat zijn 26 patiënten minder dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In het weekend stokte het even en kwamen er zelfs enkele patiënten bij, maar de daling zet nu dus weer door.

„Naar nul zal het vrijwel zeker niet gaan”, tempert voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de verwachtingen. „We zien nog steeds nieuwe besmettingen. Het virus is niet weg, dat krijgen we ook niet weg.” De bezetting op de ic’s zal dan ook voor langere tijd hoger blijven dan normaal.

Kuipers noemt het belangrijk dat Nederland „dicht op de bal blijft zitten” door besmettingen snel met een test vast te stellen en goed contactonderzoek te doen. LCPS-hoofd Bas Leerink voegt eraan toe dat ziekenhuizen zich gereed maken voor een eventuele tweede piek van besmettingen. „We weten niet of die komt of wanneer die komt, maar we willen er wel op voorbereid zijn.” Leerink hoopt dat voorkomen kan worden dat de ziekenhuizen opnieuw worden overspoeld en de zorg voor mensen met andere aandoeningen weer sterk moet worden ingeperkt.

De bestuurders benadrukken dat het van groot belang blijft om afstand te houden tot anderen en bijvoorbeeld thuis te blijven bij milde klachten. Het LCPS verwacht door deze en andere maatregelen op korte termijn een verdere daling van het aantal coronapatiënten op de ic’s. „We verwachten in elk geval dat de daling zal doorzetten tot twee weken nadat de basisscholen en contactberoepen weer van start zijn gegaan.” Daarna is het even afwachten of de versoepelingen gevolgen hebben.

Als coronapatiënten op de ic belanden, gebeurt dat doorgaans twee weken nadat ze zijn besmet. Kuipers doet zelf geen voorspellingen over het aantal besmettingen. Hij verwijst naar de inschatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de versoepelingen niet tot een grote stijging van het aantal zieken zullen leiden.

Van de Nederlandse ic-patiënten liggen er nog drie in Duitse ziekenhuizen.