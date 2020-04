Aantal coronapatiënten op intensive care daalt tot onder 1300

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is verder gedaald naar 1279. Dat zijn er 24 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de coronapatiënten liggen er 1224 in Nederland, een daling van 24 ten opzichte van dinsdag. Verder liggen 55 Nederlanders op een ic-afdeling in Duitsland. Dat zijn er evenveel als dinsdag. Eén Nederlander werd in het afgelopen etmaal overgebracht naar Duitsland en een andere patiënt kwam terug.

Een week en een dag geleden, op dinsdag 7 april, lagen er 1424 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care, 145 meer dan nu. Dat was de piek tot nu toe. Daarna bleef het aantal ic-patiënten even schommelen rond de 1400. Nu is het aantal voor de vierde dag op rij gedaald. Het LCPS verwacht dat de landelijke daling doorzet.

Vooral in Noord-Brabant en Limburg daalt het aantal IC-patiënten snel. Op andere plekken gaat de daling geleidelijker of is het aantal mensen op de intensive care stabiel.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een „vrij stabiele daling” en hoopt dat het aantal mensen op de ic’s sneller kan dalen. Over zes tot acht weken komt Nederland dan uit op een „normale” bezetting van de intensive cares. Als het aantal patiënten nog verder daalt, ontstaat ruimte om artsen en verpleegkundigen verlof te geven, zodat ze op adem kunnen komen.