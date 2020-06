Aantal coronapatiënten op ic voor derde dag op rij gestegen

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten op de intensive care gestegen. Op de afdelingen liggen momenteel 87 patiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er acht meer dan op zondag en veertien meer dan afgelopen vrijdag. Het is de eerste keer sinds de piek van de coronacrisis begin april dat het aantal coronapatiënten op de ic’s drie dagen op rij toeneemt.

Een verklaring voor de toename geeft het LCPS niet. „Het gaat om kleine aantallen, waarbij we niet zien dat één specifieke regio eruit springt. We hebben voldoende capaciteit om deze lichte stijging op te vangen”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op 5, 6 en 7 april steeg het aantal coronapatiënten op de ic’s voor het laatst drie dagen op rij. Op die laatste dag behandelden de ic’s 1424 mensen met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. Na 7 april begon de druk op de ic’s af te nemen. Dat ging eerst heel voorzichtig, met nog een lichte toename op 9 en 11 april, maar vanaf half april konden steeds meer mensen de ic’s verlaten. Op 17 mei en op 27 mei was er nog een lichte toename, en op 25 mei en 7 juni bleef het aantal gelijk, maar dat waren kleine onderbrekingen in de lange lijn naar beneden.

Ook het aantal coronapatiënten buiten de ic’s steeg maandag licht. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 281 mensen met het coronavirus. Dat zijn er drie meer dan op zondag.

Op de intensive cares liggen 520 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 33 minder dan op zondag. Dat betekent dat de ic’s in totaal 607 mensen behandelen.