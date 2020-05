Aantal coronapatiënten op ic’s verder omlaag

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is gedaald tot 255, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 20 minder dan woensdag.

Er liggen daarnaast 541 patiënten op de intensivecareafdelingen met andere aandoeningen dan Covid-19. Dat zijn er 14 meer dan woensdag. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Als de daling in dit tempo doorzet is de verwachting dat we aanstaande maandag, twee weken na het versoepelen van de maatregelen, rond de 175 Covid-patiënten op de ic zitten. De daarmee ontstane ruimte is nodig voor het hervatten van de andere zorg.”

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 254 in Nederland, 20 minder dan woensdag, en 1 in Duitsland, net als woensdag het geval was.

Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen nu nog 911 coronapatiënten, 11 minder dan de voorgaande dag. De afgelopen 24 uur zijn er geen verplaatsingen geweest tussen de regio’s.