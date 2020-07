Aantal coronapatiënten op ic nog iets verder gedaald

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is in de afgelopen week ongeveer gehalveerd. Vorige week donderdag behandelden intensivisten 49 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Op woensdag waren het er 28 en donderdag is het verder gedaald naar 25, het laagste aantal in maanden.

Op de intensive cares liggen ook 586 mensen met overige aandoeningen, zoals kanker of ernstige hartklachten. In totaal behandelen de ic’s nu 611 mensen. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden nu ongeveer 900 mensen op een intensivecareafdeling liggen.