Aantal coronapatiënten op ic licht gestegen, genoeg capaciteit

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was maandag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409. Daaronder zijn ook 37 Nederlanders die zijn opgenomen op ic’s in Duitsland.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zijn optimistischer dan vorige week. „We zijn in control”, aldus Gommers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme. „De piek is nog niet bereikt.” Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt ook Kuipers, die tevens bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam.

Het aantal ic-bedden is vooralsnog voldoende: dat zijn er in totaal nu 2400, waarvan er ruim 500 bestemd zijn voor patiënten met andere aandoeningen. De zorgen over de vraag of de ic’s de piek zullen aankunnen, zijn niet helemaal weg. Maar met het huidige tempo is het vooruitzicht gunstiger dan vorige week, maakte Kuipers duidelijk.

De toename van de bezetting op de ic’s wordt bepaald door de instroom minus de uitstroom. Onder uitstroom vallen zowel patiënten die zijn overleden als patiënten die voldoende zijn opgeknapt om de ic te verlaten. De stijging van 24 is het laagste aantal van de afgelopen week. Zondag nam het aantal ic-patiënten toe met 25, zaterdag met 36, vrijdag met 51 en donderdag met 82.