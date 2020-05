Aantal coronapatiënten op ic gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is niet gedaald of gestegen. Het zijn er 223, evenveel als op zondag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht wel dat het aantal patiënten op de ic’s in de komende week daalt richting 150.

Net als op zondag liggen 222 coronapatiënten op ic’s in Nederland. Een persoon wordt in Duitsland behandeld. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 756 coronapatiënten, 26 meer dan op zondag.

Op de intensivecareafdelingen liggen 493 patiënten met andere aandoeningen dan het coronavirus. Dat betekent dat de Nederlandse ic’s in totaal 715 mensen behandelen. Dat is minder dan gebruikelijk. Alle ic-afdelingen gebruiken hooguit 85 procent van hun normale capaciteit. Daarom is het LCPS niet meer betrokken bij de spreiding van patiënten. Het centrum gaat „op de waakvlam, we houden de structuur overeind voor het geval het aantal coronagevallen omhoog gaat en we de spreiding en coördinatie weer nodig hebben”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Kuipers ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor een nieuwe toename van het aantal coronagevallen, ondanks de eerste versoepelingen van twee weken geleden. Maar hij is er wel van overtuigd dàt er een tweede golf gaat komen. „We hebben het virus onderdrukt, maar het virus is niet weg. De tweede golf kan nu zijn, maar als het in de zomer beperkt is, kan de druk in het najaar des te hoger zijn.” Ziekenhuizen hebben daarom extra capaciteit nodig, zodat ze straks de nieuwe coronapatiënten kunnen behandelen en de reguliere zorg niet nog een keer hoeven stil te leggen.

Ic-afdelingen behandelen onder normale omstandigheden zo’n 900 patiënten. Daarvan gaat het in 350 gevallen om ‘echte spoed’, zoals ongevallen, en bij 550 gevallen om ‘geplande spoed’, zoals operaties. Daarnaast hebben ziekenhuizen bij elkaar nog zo’n 250 bedden over als buffer. Toen het coronavirus zich snel verspreidde, nam het aantal coronapatiënten op de ic’s in twee weken tijd toe van 100 tot 1000.

De behandeling voor andere ziektes stond onder druk. Zo daalde het aantal nieuwe kankerdiagnoses, vooral voor huidkanker, borstkanker en darmkanker. Kuipers: „In feite kun je zeggen dat we vele duizenden kankerdiagnoses achterlopen. Sommige behandelingen kun je uitstellen, maar niet zes maanden lang. Reden te meer om de reguliere zorg zo snel mogelijk weer op te pakken.”