Aantal coronapatiënten op de ic met één gedaald naar 20

Één coronapatiënt heeft sinds dinsdag de intensive care verlaten. Daardoor liggen er nu nog twintig patiënten met Covid-19 op de ic, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen buiten de ic’s is de afgelopen 24 uur gedaald met 9 en komt uit op 85. „We zien een onveranderd rustig stabiel beeld in het aantal opnamen van Covid-19-patiënten”, licht voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de gegevens toe.

Intensivisten behandelen momenteel in totaal 593 mensen op de intensive cares, een stijging van 31 in vergelijking met dinsdag. Dat zijn dus ook mensen met andere aandoeningen dan corona. Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu zo’n 900 mensen behandelen. Daarvoor zijn 1150 bedden beschikbaar. Ongeveer de helft van alle ic-bedden is nu dus niet in gebruik.