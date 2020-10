Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets verder toegenomen

In Nederlandse ziekenhuizen liggen inmiddels 2374 mensen met Covid-19. In Duitsland liggen ook nog twee coronapatiënten uit Nederland in het ziekenhuis. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten komt daarmee op 2376, 18 meer dan een dag eerder, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Van de ziekenhuispatiënten met Covid-19 liggen er 545 op de intensive care, onder wie de twee mensen die naar het Duitse Münster zijn gebracht. Dat is een stijging van 16 ten opzichte van dinsdag.

Volgens het centrum zijn de laatste 24 uur 35 patiënten overgeplaatst van de ene regio naar de andere, vijf meer dan dinsdag. Het verplaatsen gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden. Van de patiënten die werden overgeplaatst, liggen er drie op de ic. Ook binnen regio’s worden patiënten overgeplaatst, maar daarover rapporteert het landelijke centrum niet.

Mensen die ziek zijn geworden door het virus vormen de meerderheid van alle Nederlandse patiënten die momenteel op de ic’s liggen. Dat zijn er nu in totaal 1006, inclusief de twee coronapatiënten in Duitsland.

Ziekenhuizen werken aan uitbreiding van hun intensivecarecapaciteit. Die gaat naar 1350 bedden. In noodgevallen kan dat aantal verder stijgen tot 1700.