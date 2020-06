Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt naar 227

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen. Op dit moment behandelen de ziekenhuizen 227 mensen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus. Dat zijn er 19 minder dan op woensdag. Het is het laagste aantal in maanden.

Vergeleken met precies een week geleden liggen er 101 coronapatiënten minder in ziekenhuizen.

Van de coronapatiënten liggen er 49 op de intensive care, evenveel als op woensdag. Het aantal patiënten met corona op verpleegafdelingen daalde van 197 naar 178.

De intensive cares behandelen 579 mensen met andere aandoeningen, zoals tumoren en ernstige hartklachten. Dat zijn er 14 meer dan op woensdag. In totaal liggen er 628 mensen op een intensive care. Dat aantal schommelt al weken tussen de 600 en 650. Dit is „een teken dat de reguliere zorg maar langzaam op gang komt”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Onder normale omstandigheden zouden nu ongeveer 900 mensen op zo’n afdeling liggen.