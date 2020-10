Aantal coronapatënten in ziekenhuis licht gedaald

Het totale aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur iets gedaald, van 701 tot 691. Van de patiënten liggen er 152 op de intensive cares, twee meer dan woensdag. Op verpleegafdelingen liggen 539 mensen met Covid-19, 12 minder. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de nieuwe cijfers donderdag bekend.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers voorziet ondanks de lichte daling dat het aantal coronapatiënten nog wel verder zal toenemen. De prognose voor de korte termijn van het LCPS is een stijging tot 750 patiënten op verpleegafdelingen en 175 patiënten op de intensive care.

De daling valt volgens hem niet toe te schrijven aan de aangescherpte coronamaatregelen, zo snel kunnen die geen effect hebben. Kuipers is groot voorstander van de aanscherpingen die het kabinet begin deze week instelde. Hij durft echter nog niet te zeggen of die afdoende zullen zijn. „Dat moeten we snel gaan zien. Een week na de invoering moet je al effecten gaan zien. Anders moet je nog rigoureuzere maatregelen gaan nemen. Gebeurt dat niet, dan komt het systeem nog verder onder druk.”

Om de druk op ziekenhuizen met relatief veel coronapatiënten te verlichten, worden sinds vorige week weer patiënten verplaatst naar andere delen van het land, zoals ook gebeurde tijdens de eerste golf van besmettingen die het land overspoelde.

Het afgelopen etmaal zijn 11 patiënten overgebracht naar een ander ziekenhuis. Dat waren er een dag eerder 12.

Tijdens de eerste golf kwam de reguliere zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Dat willen ziekenhuizen nu zo veel mogelijk voorkomen. Toch valt nu al niet te ontkomen aan het afzeggen van „planbare zorg”. Ziekenhuizen staan voor een „fors probleem”, zegt Kuipers daarover. In het hele land zullen ziekenhuizen zich volgens hem genoodzaakt zien om niet-acute behandelingen uit te stellen.

Van een dreigend capaciteitsgebrek op de ic’s is overigens geen sprake. Met de huidige stand van zaken zijn 1350 bedden beschikbaar. Als het nodig is, kan dit aantal worden uitgebreid tot 1700 in januari. Momenteel liggen in totaal 763 patiënten op de ic’s, veruit de meesten om andere redenen dan Covid-19.