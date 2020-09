Aantal coronagevallen stijgt weer: ruim 19.000 positieve tests

Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. In de afgelopen zeven dagen zijn 19.326 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 13.471 nieuwe gevallen, dus het aantal is opnieuw met ongeveer de helft gestegen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook. Verpleegafdelingen namen 501 coronapatiënten op, tegen 350 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 53 naar 100.

Het RIVM heeft in de afgelopen week 102 meldingen van sterfgevallen gekregen. Van hen stierven 51 in de afgelopen week. De anderen zijn eerder overleden, sommigen al in april, maar dit is nu pas verwerkt in de gegevens van het RIVM. De jongste overledene was 45, de oudste 95.

In de update van vorige week meldde het RIVM 33 sterfgevallen, van wie 19 in de voorgaande week waren overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 117.551 besmettingen vastgesteld. Dat is een toename van 3011 ten opzichte van maandag, de grootste stijging in 24 uur tijd. Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg in het afgelopen etmaal met 445, waaronder 385 in Amsterdam zelf. Rotterdam-Rijnmond registreerde 424 positieve tests, waarvan 244 in Rotterdam. Haaglanden zag het aantal besmettingen toenemen met 252 en Utrecht met 223.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde een heel klein beetje. Het staat nu op 1,27. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo’n 127 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 161 mensen aansteken. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Vorige week was het getal 1,33 en de week daarvoor 1,38. De maatregelen die het kabinet maandag aankondigde, moeten het reproductiegetal terugbrengen naar 0,9. Als het getal onder de 1 komt, dooft het coronavirus langzaam uit.

Het aantal besmettingen stijgt het snelst in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Zeeland en Zuid-Limburg kennen de minste meldingen. Het zijn nog steeds vooral twintigers die het virus oplopen.