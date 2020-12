Aantal coronagevallen afgelopen week licht gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt nog altijd heel langzaam. In de afgelopen week zijn iets minder besmettingen vastgesteld dan in de zeven dagen ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weekcijfer.

Het RIVM meldde vorige week dat het in zeven dagen tijd 36.931 meldingen van positieve tests had gekregen. De week ervoor waren het er 37.706.

In de zes dagen na de meest recente update zijn er net geen 30.000 gevallen bijgekomen. De laatste weken stijgt het aantal gevallen met gemiddeld 5000 per etmaal. Dat gaat wel met flinke schommelingen, waarvoor nog geen duidelijke verklaring is.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn genoteerd. Vorige week meldde het RIVM 422 sterfgevallen, 1291 opnames op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen en 193 op de intensive cares. Dat was allemaal lager dan in de week ervoor.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Vorige week steeg het getal tot een fractie boven de 1. Dan blijft de uitbraak redelijk stabiel. Boven de 1 stijgt het aantal besmettingen steeds sneller, onder de 1 kan de uitbraak langzaam uitdoven.

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland is het virus bij ruim 523.000 mensen vastgesteld. Amsterdam kan in de loop van deze week als eerste gemeente boven de grens van 40.000 gevallen uitkomen.