Aantal coronadoden onveranderd en 1 coronapatiënt erbij op ic

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care behandeld wordt is zondag met een persoon toegenomen, vergeleken met een dag eerder. Het zijn er nu 30. Op de verpleegafdelingen liggen 178 coronapatiënten, 2 minder dan zaterdag.

Intensive cares behandelen momenteel 541 mensen met andere aandoeningen, zoals tumoren en ernstige hartklachten. Dat zijn er 32 minder dan een etmaal geleden. De totale IC-bezetting komt daarmee op 571 patiënten, een afname van 31, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

„Het aantal corona-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is stabiel en laag. Het zal niet tot nul dalen want er zijn nog steeds opnames. De overall bezetting op de intensive cares is onveranderd laag”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij ziet dat als „een teken dat de non-coronazorg achterblijft”.

„Die reguliere zorg moet echt weer opstarten, dat gaat nog veel te langzaam. Er worden nog weinig operaties uitgevoerd”, aldus Kuipers. Die patiënten liggen vaak na hun operatie op de intensive care. „Het aantal gewone ic-opnames kan dus omhoog. Maar er is zeker reden voor blijdschap. Met deze cijfers kun je alleen maar gelukkig constateren dat het goed gaat. Al is dat geen garantie voor de toekomst.”

Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de intensive care. Bijna drie maanden geleden, op 7 april, lagen daar 1424 patiënten, een record.

Het aantal mensen dat aan de coronabesmetting is overleden, bleef zondag onveranderd op 6105. Er zijn volgens officiële cijfers het afgelopen etmaal geen mensen aan het virus overleden, meldde gezondheidsinstituut RIVM.