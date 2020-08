Aantal coronaclusters neemt verder toe

Het aantal lokale uitbraken van het coronavirus is nog verder gestegen. Inmiddels zijn er 259 zogenoemde clusters, zei zorgminister Hugo de Jonge op een persconferentie over de nieuwste coronamaatregelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sprak dinsdag nog over 242 clusters. Vorige week waren het er 133 en de week daarvoor 96.

Bij zo’n cluster kunnen minstens drie coronagevallen met elkaar in verband worden gebracht, maar er zit ook een groep van 37 patiënten tussen. In iets meer dan de helft van die brandhaarden zijn mensen thuis ziek geworden. „De meeste andere besmettingen zijn het gevolg van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).