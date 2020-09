Aantal coronabesmettingen stijgt met ongeveer 3000

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is tussen zaterdagochtend en zondagochtend gestegen met 2995. Dat is een nieuw dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag nam het aantal positieve tests met 2777 toe. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 18.000 mensen positief getest, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8. Verder nam het aantal ziekenhuisopnames toe met 37, het hoogste aantal sinds 16 mei. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt. Als ziekenhuizen op maandag hun administratie uit het weekeinde doorgeven, is dat pas op dinsdag terug te zien in de gegevens van het RIVM.

Amsterdam telde afgelopen etmaal een recordaantal van 465 positieve tests. In de hoofdstad zijn nu 12.018 besmettingen bevestigd. Precies twee maanden geleden, op 27 juli, stond de teller op 3020.

In Rotterdam kwamen afgelopen etmaal 282 besmettingen aan het licht. Het totaal aantal vastgestelde gevallen in de Maasstad steeg daarmee tot boven de 9000. In Den Haag steeg het aantal meldingen met 229.

In de gemeenten Zaanstad en Groningen is het aantal besmette mensen boven de duizend uitgekomen. In Groningen testten 37 mensen positief, waardoor de teller nu op 1007 staat. In Zaanstad steeg het aantal bevestigde gevallen met 33 tot 1012.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus bij 111.626 mensen in Nederland vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanmerkelijk hoger. In de eerste maanden werd lang niet iedereen getest. Door capaciteitsgebrek bij laboratoria is het de laatste weken ook moeilijk om een afspraak voor een test te maken, waardoor niet alle potentiële patiënten kunnen worden getest.

Afgelopen woensdag ging het aantal besmettingen door de grens van 100.000. Daarna heeft het slechts vier dagen geduurd voor er 10.000 gevallen bijkwamen. Dat is een nieuw record. In zes dagen tijd steeg het aantal besmettingen van 80.000 naar 90.000 en vijf dagen later werd de 100.000e besmetting vastgesteld.