Aantal coronabesmettingen stijgt met 2544

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Nederland is met 2544 toegenomen. Die positieve tests zijn tussen woensdagochtend en donderdagochtend geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is een toename ten opzichte van woensdag, toen 2357 meldingen werden geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 15.000 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal sterfgevallen door corona was het hoogst sinds 30 mei.

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend met 25. Het aantal sterfgevallen met zestien, de grootste dagelijkse toename sinds 30 mei. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

De afgelopen zeven dagen zijn voor zover bekend 46 mensen overleden aan Covid-19. Een week eerder registreerde het RIVM nog 17 sterfgevallen.

Rotterdam-Rijnmond had de grootste toename. Het aantal besmettingen daar steeg met 417. Niet eerder werden in deze regio zoveel nieuwe gevallen geconstateerd. In Rotterdam zelf telde het RIVM 248 positieve tests. In Amsterdam-Amstelland kwamen 294 gevallen aan het licht, iets minder dan woensdag. Daarvan waren 251 in de gemeente Amsterdam. De regio Haaglanden registreerde 249 besmettingen en in de provincie Utrecht kwamen er 222 gevallen bij.