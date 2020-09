Aantal coronabesmettingen stijgt fors

Het aantal coronabesmettingen neemt hard toe. In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 4000 mensen, en mogelijk zelfs meer dan 5000 mensen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met de exacte cijfers in zijn wekelijkse update.

Vorige week meldde het instituut dat het 3597 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Dat was vrijwel gelijk aan het aantal positieve tests een week eerder. De week daarvoor, tussen 5 en 11 augustus, werden 4036 positieve tests geregistreerd. In de zes dagen van afgelopen woensdag tot en met maandag kwamen er 4455 meldingen van nieuwe coronagevallen. Met de cijfers van dinsdag erbij kan het boven de 5000 uitkomen.

Amsterdam-Amstelland had de afgelopen week de meeste gevallen, net als de week ervoor. De regio Haaglanden (Den Haag en omstreken) heeft Rotterdam-Rijnmond ingehaald. Behalve in de vier grote steden zijn ook veel coronagevallen vastgesteld in steden als Tilburg, Delft, Almere, Nijmegen, Zoetermeer, Dordrecht, Haarlem en Eindhoven.