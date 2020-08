Aantal coronabesmettingen blijft stijgen op Aruba

Het aantal actieve besmettingen op Aruba blijft toenemen. In totaal zijn er maandag zestig nieuwe gevallen bijgekomen, waardoor er nu 1160 actieve gevallen zijn geregistreerd. Bijna twintigduizend mensen op het eiland zijn inmiddels getest. Op Aruba wonen ruim 100.000 personen, onder de geteste mensen zijn ook toeristen uit Amerika. Er liggen 23 besmette personen in het ziekenhuis, van wie zeven op de intensive care.

Ook op Sint Maarten blijft het aantal mensen dat is besmet met het COVID-19 virus toenemen. Maandag kwamen er twaalf nieuwe gevallen bij, waardoor er nu 244 actieve besmettingen zijn. In totaal acht corona-patiënten liggen in het ziekenhuis.

Curaçao kende lange tijd nauwelijks besmettingen. Vijf dagen geleden werd een lokale besmetting geregistreerd, waarvan niet duidelijk is wie de bron van de besmetting is. Inmiddels zijn er twaalf actieve besmettingen op het eiland. Er liggen geen besmette personen in het ziekenhuis.