Aantal coronabesmettingen Aruba stijgt hard

Het aantal coronabesmettingen op Aruba blijft stijgen. Maandag en dinsdag werden besmettingen geregistreerd. Daar zijn woensdag 46 gevallen bij gekomen.

De overheid raadt iedereen aan een mondkapje te dragen in de publieke ruimte, wanneer er geen afstand van 1.5 meter kan worden gehouden. Een lijst met clubs en winkels is vrijgegeven waar mogelijke besmettingen hebben plaatsgevonden. Mensen die in de afgelopen veertien dagen een van de gelegenheden hebben bezocht, wordt gevraagd vrijwillig in quarantaine te gaan.

De Arubaanse regering wil er alles aan doen om verdere verspreiding te voorkomen. Maar deskundigen vrezen dat er al veel meer mensen besmet zijn. Curaçao heeft de grenzen met buureiland Aruba inmiddels gesloten.