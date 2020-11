Aantal coronabesmettingen Amsterdam met 30 procent gedaald

Het aantal mensen in Amsterdam dat positief is getest op het coronavirus is in de week van 26 oktober tot en met 1 november met 30 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor. Toch is het aantal nog steeds op het niveau ‘zeer ernstig’, meldt de GGD Amsterdam.

In alle stadsdelen is het aantal positief geteste mensen in week 44 gedaald. De grootste relatieve daling was te zien in Zuid (van 483 per 100.000 naar 283) en in Nieuw-West (750 naar 535). In absolute getallen zijn in week 44 in Amsterdam 3451 coronabesmettingen geteld, tegen 4909 een week eerder.

De daling is te zien in alle gemeenten die deel uitmaken van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In Ouder-Amstel is de daling relatief gezien het grootst, van 475 positief getesten per 100.000 naar 248.