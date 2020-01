Aantal boetes voor Nederlanders in milieuzone Antwerpen daalt

Steeds minder Nederlandse automobilisten krijgen een boete omdat ze met een te vervuilende auto Antwerpen binnenrijden. Afgelopen december werden dagelijks gemiddeld 14 Nederlanders op de bon geslingerd in de lage-emissiezone (LEZ), terwijl dat er in januari 2019 nog 31 waren. Op maandbasis komt dat neer op een ruime halvering.

In totaal kregen 10.108 Nederlanders vorig jaar een boete van 150 euro. „Het aantal overtreders daalt stelselmatig. We zien dat Nederlanders goede leerlingen in de klas zijn”, zegt wethouder Tom Meeuws (Leefmilieu).

Antwerpen voerde de milieuzone voor auto’s in februari 2017 in. Nederlanders met oudere diesel- en benzineauto’s kunnen sinds september 2018 worden beboet. Er werden in dat jaar 5982 Nederlandse overtreders betrapt. „Dat gaat relatief eenvoudig. Nederland is het enige land waar we rechtstreeks toegang hebben tot de databank van kentekens”, aldus de wethouder. Eerder bleek dat dagelijks ongeveer 3000 auto’s met een Nederlands kenteken Antwerpen binnenrijden, zo’n 4 procent van het totaal.

Het aantal boetes voor Belgen halveerde vorig jaar ruim naar 20.774 vergeleken met 2018. Antwerpen heeft de milieu-eisen voor auto’s dit jaar verder aangescherpt om de lucht schoner te krijgen.