Op Aruba zijn in totaal honderd coronabesmettingen geregistreerd. Daarvan zijn twee mensen overleden en 68 patiënten hersteld. Dat maakte de Arubaanse regering woensdag bekend.

Op Aruba (ruim 100.000 inwoners) is sinds het uitbreken van de coronacrisis relatief veel getest, in totaal ruim 1500 personen. Op Curaçao (ongeveer 160.000 inwoners) zijn ruim driehonderd mensen getest en werden veertien besmettingen geregistreerd. Op Curaçao is één coronapatiënt overleden.