Aantal besmettingen met coronavirus Nederland bijgesteld naar 23

Het aantal aangetoonde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is niet 24 maar 23. Het jongste kind van de coronapatiënte uit Amsterdam blijkt na meerdere ‘hertesten’ niet besmet. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld.

Maandag kwamen zes nieuwe meldingen binnen bij het RIVM, die dinsdag bekend zijn gemaakt. De mensen die het virus hebben opgelopen, zitten thuis in quarantaine. Bijna alle Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, zijn in Noord-Italië geweest óf gezinsleden van mensen bij wie het virus al was vastgesteld. „Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek”, aldus het RIVM.

Het instituut maakt dagelijks bekend hoeveel mensen in het land positief zijn getest op het virus. In alle geconstateerde gevallen doen de GGD’en contactonderzoek: ze inventariseren met wie een patiënt allemaal in aanraking is geweest. Die mensen moeten zich melden als ze klachten krijgen. Het virus veroorzaakt luchtwegklachten. Mensen die het hebben opgelopen, hoesten of zijn kortademig en krijgen koorts.