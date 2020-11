Aantal besmette zorgmedewerkers stijgt tot boven 60.000

Het aantal zorgmedewerkers dat besmet is geraakt met het coronavirus, is opgelopen tot boven de 60.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 62.884 zorgmedewerkers positief getest. Dat is een toename van 4460 ten opzichte van vorige week, toen de teller op 58.424 stond. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

De stijging gaat wel langzamer dan een paar weken geleden. Toen testten meer dan 6000 zorgmedewerkers per week positief.

In de afgelopen acht maanden werden 667 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, een toename van 13 ten opzichte van vorige week. Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg van vijftien naar zestien. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69.