„Aantal autobranden sterk gestegen”

Sinds 2014 is het aantal claims in verband met een autobrand met 45 procent toegenomen. In 2018 hebben verzekeraars 4359 claims ontvangen wegens autobranden. Dat maakt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars op uit cijfers.

De meeste claims ontvingen verzekeraars vorig jaar in de maand januari (634), na de jaarwisseling. In 2018 waren de meeste claims in Zuid-Holland (779) en Noord-Brabant (734). Uit Flevoland (94) en Zeeland (96) kwamen de minste claims binnen. De grootste stijging was in de provincie Utrecht. Daar steeg het aantal claims met 33 procent; van 275 in 2017 naar 367 in 2018.