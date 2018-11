Aantal adopties sterk gedaald

Het aantal buitenlandse kinderen dat in Nederlandse adoptiegezinnen wordt geplaatst, is de afgelopen jaren gedaald. Dat meldde familiemagazine Terdege dinsdag.

In 2017 werden er 210 kinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst, vier minder dan in 2016. In de jaren daarvoor was er sprake van een sterke daling, blijkt uit cijfers op de site van Stichting Adoptievoorzieningen. Zo werden er in 2013 401 adoptiekinderen naar Nederland gehaald. In 2010 waren dat er 705; rond 2004 ging het om ongeveer 1400 kinderen.

Ook het aantal aanvragen voor een beginseltoestemming liep terug. In 2010 kwamen er 1602 aanvragen binnen, in 2013 waren dat er 688 en in 2017 465.

De afnemende belangstelling voor adoptie heeft volgens een woordvoerder van Stichting Adoptievoorziening te maken met de crisis. „Adoptie is een kostbaar traject, dus stellen werden voorzichtiger.”

De stichting verwacht de komende jaren geen stijging van het aantal adopties.