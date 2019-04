Aanstelling Van Doorn bij Haga is 1 aprilgrap

Het bericht van zondag dat Arnoud van Doorn benoemd was als interim-directeur van het Cornelius Haga Lyceum, blijkt een 1 aprilgrap. Dat meldt de school op zijn website.

De school schrijft: „Zoals we hadden verwacht is dat nieuws binnen enkele uren viraal gegaan. Vrijwel alle media namen het bericht over, duizenden mensen schreven erover op het internet, sommige politici waren in de war en weer andere stonden gelijk klaar om hun eigen agenda te promoten. Een 1 april grapje, zoals sommigen al was opgevallen. De heer Van Doorn is geen interim directeur geworden. Wij waarderen de inzet van Arnoud als vrijwilliger binnen de school.”