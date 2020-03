Aanstaande huisartsen springen bij op spoedeisende hulp

De ziekenhuizen krijgen in de coronacrisis hulp van aanstaande huisartsen. De huisartsen in opleiding, de zogenoemde haio’s, worden ingezet op de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Dat duurt zo lang als nodig is. Het is niet bekend hoeveel extra artsen hierdoor beschikbaar komen.

Huisartsen in opleiding zijn in dienst van een speciale organisatie, de Stichting SBOH. Die heeft een deal gesloten met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze zeggen dat er „sprake is van een crisissituatie die de komende maanden zal voortduren” en dat er daarom behoefte is aan „voldoende gekwalificeerde artsen” op de afdelingen spoedeisende hulp.