„Aanspoelen containerafval valt mee”

Aan de Friese Waddenkust ligt hier en daar wat plastic en piepschuim, waarschijnlijk uit de containers die vorige week van een containerschip waren gevallen, maar over het algemeen valt de situatie volgens de Veiligheidsregio Fryslân heel erg mee. „Bij elke harde wind spoelen plastic en piepschuim aan, maar het is niet schrikbarend. Dit is een fijne opsteker, zeker na alle grootse en meeslepende rommelplakkaten die we de afgelopen dagen opgeruimd hebben”, zegt een woordvoerder.

Bij het dorp Moddergat, in het noordoosten van Friesland, ligt „iets meer dan een paar items”, zegt de Veiligheidsregio. Het is niet bekend hoe de situatie op de Waddeneilanden is. „Het water komt daar tot aan de duinen, dus we kunnen nog niet goed zien hoe erg het is. Maar we krijgen geen schokkende berichten dat er vijfhonderd koelkasten aankomen.”

De Veiligheidsregio kan niet bevestigen dat een container is opengescheurd op de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Naast de container liggen matrassen, maar het is niet bekend of die uit de container komen of dat ze er naartoe zijn gedreven.

Aan de noordkant van de provincie Groningen is waarschijnlijk de bovenkant van een zeecontainer aangetroffen. Die ligt bij het dorp Den Andel, aldus waterschap Noorderzijlvest.