Aanslagpleger CS: Psychisch ben ik kerngezond

De verdachte van de terroristische aanslag vorig jaar op Amsterdam Centraal Station zegt dat hij geen psychische aandoening heeft. „Psychisch ben ik kerngezond”, zei Jawed S. op de eerste zittingsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Hij kwam daarmee terug op een eerdere verklaring, waarin hij zou hebben gezegd dat hij wel kampt met psychische klachten. Hij zou hebben gezegd dat hij „een bepaald soort hersenen” heeft, waarmee het één tot twee dagen goed gaat maar de andere dagen niet. S. zou daar al langer last van hebben en bleef daarom in Duitsland - waar hij woonde - veel binnen.

De verdachte van Afghaanse afkomst zei maandag dat hij ziek was toen hij die verklaring had afgelegd en hij niet goed doorhad wat de bedoeling was. Volgens hem mankeert er psychisch niets aan hem.

Eerder was al bekend dat onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) niet heeft uitgewezen dat S. verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de twee Amerikaanse toeristen neerstak. Hij heeft beperkt meegewerkt aan het onderzoek, waardoor er onvoldoende conclusies kunnen worden getrokken over zijn geestelijke toestand. Wel waren er volgens het PBC aanwijzingen voor psychische problemen. Deskundigen komen hierover maandagmiddag tijdens de zitting aan het woord.