‘Aanslag’ Turks consulaat was ‘wanhoopsactie’

De brandstichting bij het Turkse consulaat in Amsterdam op 11 augustus was „een wanhoopsactie”. De verdachte, Ercan P. (35) wilde „aandacht vragen voor de politieke situatie in Turkije”, zei zijn advocaat donderdag op een tussentijdse zitting in de de strafzaak bij de Amsterdamse rechtbank. „Hij wilde niemand in gevaar brengen.”

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt P. ervan dat hij op de bewuste avond drie zelfgemaakte brandbommen heeft gegooid naar het consulaat, gevestigd aan het Museumplein. Een van de projectielen veroorzaakte een brandje, maar de schade bleef beperkt. Niemand raakte gewond.

Raadsvrouw Berfin Yesilgöz verzocht de rechtbank het voorarrest van P. op te heffen, maar dit werd afgewezen. Volgens de rechtbank bestaat in elk geval het gevaar dat P. de benen neemt, omdat hij geen vast adres heeft in Nederland. De rechtbank zal de zaak op 31 januari inhoudelijk behandelen.