Aanslag Telegraaf gelinkt aan Caloh Wagoh en beschieting Panorama

In het onderzoek naar de bende die vluchtauto’s zou hebben geleverd aan criminelen en ook de aanslag op het gebouw van De Telegraaf zou hebben gepleegd, zijn politie en justitie op een verband gestuit met motorclub Caloh Wagoh en de beschieting van het pand waarin weekblad Panorama is gevestigd. Dat bleek tijdens de tweede dag van de strafzaak tegen de in totaal elf verdachten.

Woensdag kwam tijdens de bespreking van een van de autodiefstallen naar voren dat hoofdverdachte Bilal el H. (26) op 17 juni 2018 - een kleine week voor de aanslag op het Telegraafgebouw - een gestolen en van valse kentekenplaten voorziene Seat Leon afleverde bij een tankstation in Woerden. Daar werd de wagen later opgehaald door Richard Z., president van de Woerdense afdeling van Caloh Wagoh.

Z. (43) kreeg afgelopen zomer vier jaar cel voor het coördineren van de beschieting van het gebouw waarin Panorama is gevestigd. Het pand werd 21 juni 2018, vijf dagen voor de aanslag op De Telegraaf, met een antitankwapen onder vuur genomen.

El H. heeft bekend de gestolen Seat naar Woerden te hebben gereden, maar gaf woensdag op veel vragen geen antwoord. Maandag ontkende hij in alle toonaarden al elke betrokkenheid bij de aanslag op De Telegraaf. Justitie linkt hem ook aan de levering van een gestolen BMW, die is gebruikt bij de tragische ‘vergismoord’ op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi. Hij was stagiair in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg en werd bij een schietpartij in juni 2018 per abuis onder vuur genomen, waarna hij overleed.

Volgens het OM is uit berichtenverkeer op een bij El H. aangetroffen PGP-toestel gebleken dat de BMW was besteld door een man van wie justitie vermoedt dat het Iliass K. is. K. wordt al vervolgd voor drie moorden in 2014, waaronder de ‘vergismoord’ op Stefan Regalo Eggermont. Zijn mogelijke rol bij de dood van Bouchikhi wordt op dit moment onderzocht, aldus het OM.

In de zaak van de aanslag op De Telegraaf en de autodiefstallen komt het OM dinsdag met de strafeisen.