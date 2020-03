‘Aanslag op Telegraaf heeft averechts effect gehad’

De aanslag op De Telegraaf als poging tot intimidatie heeft een averechts effect gehad, want het gevoel van onverzettelijkheid is erdoor gegroeid. Dat zei advocaat Christien Wildeman maandag namens uitgever Mediahuis tijdens het strafproces tegen vijf verdachten van de aanslag.

Bij de aanslag op 26 juni 2018 werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade.

Volgens Wildeman stond de impact van de aanslag op De Telegraaf, op de medewerkers, de journalistiek en de vrije samenleving in schril contrast met de achteloosheid en gewetenloosheid waarmee die is gepleegd. „Deze aanslag heeft De Telegraaf diep geraakt, maar de krant zal nooit zwijgen”, zei ze.

Zij eiste namens Mediahuis 250.000 euro vergoeding voor de vernielde gevel, maar benadrukte dat de immateriële schade veel zwaarder is. „De aanslag heeft enorme impact gehad. In het pand werken zo’n duizend mensen. Hun gevoel van veiligheid en hun recht op een veilige werkomgeving is ernstig aangetast.” Ook zijn alle veiligheidsmaatregelen na de aanslag „voor iedereen merkbaar veel verder aangescherpt”.

Aanslagen op de media en aanhoudende bedreigingen aan het adres van journalisten maken volgens de raadsvrouw voelbaar dat een vrije samenleving met een vrije pers ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. „Onze democratische rechtsstaat staat onder druk en moet voortdurend worden bevochten. Dat is een belangrijke les, die ons leert dat we alert moeten blijven.”

De verdachten in de zaak ontkenden maandag in alle toonaarden. Politie en justitie denken dat Ridouan Taghi achter de aanslag zit. John van den Heuvel, misdaadverslaggever van de krant, wordt al geruime tijd beveiligd omdat hij zwaar zou worden bedreigd uit de hoek van Taghi. Die zit vast voor het leiden van een bende die een serie moorden zou hebben gepleegd.

Het proces gaat woensdag verder.