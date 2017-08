„Aanslag benadrukt: haast maken met formatie”

De aanslagen in Barcelona onderstrepen de noodzaak van haast maken met de kabinetsformatie. „Een land zonder regering is iets wat je niet te lang moet hebben, zeker niet in deze tijd” zei VVD-kopstuk Halbe Zijlstra vrijdag voor aanvang van een nieuwe onderhandelingsronde van zijn partij met CDA, D66 en ChristenUnie.

Net als VVD-leider en premier Mark Rutte noemde Zijlstra de aanslagen verschrikkelijk. Rutte zei dat er nooit garanties te geven zijn dat iets soortgelijks niet ook in Nederland kan plaatsvinden, al doen veiligheidsinstanties er alles aan om dat te verhinderen. Dat er in Barcelona een tweede aanslag voorkomen lijkt door „krachtdadig ingrijpen” van de Spaanse veiligheidstroepen noemde hij „een klein lichtpuntje bij alle ellende”.