Aanrijding Tadzjikistan „mogelijk aanslag”

De autoriteiten in Tadzjikistan houden rekening met de mogelijkheid dat de aanrijding van een groep toeristen een terreurdaad was. „We kijken naar alle scenario’s. Een ongeval, beroving of terrorisme”, zei minister Ramazon Rakhimzoda (Binnenlandse Zaken).

Door de aanrijding kwamen vier fietstoeristen om het leven: een Nederlander, twee Amerikanen en een Zwitser. Drie andere fietsers raakten gewond. Eén van die slachtoffers heeft een steekwond.

De politie heeft één verdachte aangehouden, zei de minister. Een verdachte die zich verzette tegen zijn aanhouding werd gedood. De autoriteiten zijn nog op zoek naar drie andere personen. Het gaat onder meer om de eigenaar van de auto die de toeristen aanreed op zo’n 90 kilometer van hoofdstad Doesjanbe.