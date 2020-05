Aanrijding busje en auto bij Medemblik eist nog een leven

Door een aanrijding tussen een auto en een busje op de N240 tussen Medemblik en Wieringerwerf in Noord-Holland is nog een dode gevallen. Daarmee heeft het ongeluk aan twee mensen het leven gekost, beiden inzittenden van het busje. Eerder dinsdagochtend meldde de politie al dat door het ongeluk iemand was overleden.

De bestuurder van de auto en de andere inzittenden van het busje zijn allemaal gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen verkeert in zeer slechte conditie, aldus een politiewoordvoerder. Om hoeveel gewonden het precies gaat, is niet duidelijk. Eerder sprak de politie over in totaal tien mensen die bij het ongeluk betrokken zijn, maar dit is nog niet zeker.

In het busje zaten arbeidsmigranten werkzaam in de tuinbouw. Het busje staat op naam van een uitzendbureau. Het ongeluk gebeurde om 05.35 uur op de kruising van de Medemblikkerweg en het Wagenpad.

De auto, die een Pools kenteken heeft, reed op een voorrangsweg. De auto heeft de bus op hoge snelheid in de flank geraakt, wat betekent dat het busje geen voorrang verleende. Waarom dat kon gebeuren, is nog nog niet duidelijk. Over de identiteit van de betrokkenen zijn nog geen gegevens bekend. De politiewoordvoerder zegt dat het mogelijk om Roemenen en Polen gaat, maar dit wordt nog uitgezocht.

Liefst acht ambulances rukten dinsdagochtend uit naar de plek van het ongeval. Ook brandweerdiensten boden assistentie.