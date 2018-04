Aanpassing Wiv „oude wijn in nieuwe zakken”

Oude wijn in nieuwe zakken. Zo omschrijft privacyorganisatie Bits of Freedom de aanpassingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die het kabinet vrijdag aankondigde. „Het kabinet doet een paar muizenstappen, maar onze kritiekpunten worden onvoldoende geadresseerd”, zegt een woordvoerder. Bits of Freedom bereidt samen met een paar andere organisaties en bedrijven een rechtszaak tegen de wet voor. „En zoals het er nu uitziet staat die zaak gewoon te gebeuren.”

Bits of Freedom heeft onder meer bezwaar tegen het delen van ruwe, ongefilterde gegevens met de geheime diensten van andere landen. „We weten dat daar veel bijvangst bij zit, zoals mensen die helemaal geen doelwit van inlichtingendiensten zijn. Hun gegevens komen zo wel in handen van de diensten, en we weten niet wat die er mee gaan doen.”

Ook het ‘sleepnet’ zelf blijft gewoon behouden, klaagt Bits of Freedom. „De toezegging dat het aftappen zo gericht mogelijk moet gebeuren, neemt niet weg dat op grote schaal en stelselmatig de gegevens van veel burgers kunnen worden vergaard. We vinden nog steeds dat zij niet in het vizier horen te komen van geheime diensten.”