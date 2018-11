De politie is bezig om de koop en verkoop van illegaal zwaar vuurwerk via Instagram te frustreren. Door onderzoek op internet is het de politie gelukt om zo’n negenhonderd accounts te achterhalen waarop handel in illegaal vuurwerk zichtbaar is. Instagram haalt deze profielen offline.

Door samenwerking met hogeschool Windesheim en het landelijke Project Oorworm kwamen de negenhonderd accounts op Instagram in beeld. Ook wordt geprobeerd achter de identiteit van de mensen te komen.