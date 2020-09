Aanpak ontwijking winstbelasting levert jaarlijks 728 miljoen op

Het eerlijker belasten van multinationals levert de schatkist jaarlijks zo’n 728 miljoen op. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit). Bedrijven mogen minder posten aftrekken van het bedrag waarover ze winstbelasting betalen.

Dat levert meer belasting op, en zorgt voor een eerlijker stelsel, aldus Vijlbrief. „Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere.”

Het hoge winstbelastingtarief wordt niet verlaagd, en blijft op 25 procent. Het lage tarief is wel verlaagd, van 16,5 procent naar 15 procent. Relatief meer bedrijven zullen voor het lage tarief in aanmerking komen, omdat dit volgend jaar geldt voor een winst tot 245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 wordt de grens tussen het hoge en het lage tarief zelfs op 395.000 gezet.

Het kabinet had een commissie onderzoek laten doen naar de belastingen die multinationals betalen. Die commissie deed een reeks aanbevelingen om grote internationale bedrijven beter te belasten. Het beperken van de verliezen die bedrijven mogen verrekenen is er één die het kabinet overneemt. Op die manier kunnen bedrijven het bedrag waarover ze winstbelasting betalen niet zomaar behoorlijk verlagen. Dit levert 555 miljoen euro per jaar op.

Ook worden de mogelijkheden van bedrijven beperkt om gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels tussen landen. Dit levert structureel 173 miljoen euro op. Het kabinet kiest daarmee volgens Vijlbrief voor „de twee grootste en belangrijkste maatregelen” die de commissie adviseerde.

Het kabinet komt daarnaast met een regeling waarbij bedrijven die investeren, bijvoorbeeld in nieuwe machines, een korting op de loonheffing kunnen krijgen. Vijlbrief spreekt van „een typische crisismaatregel”, waarmee voor een periode van twee jaar gericht investeringen worden gestimuleerd.