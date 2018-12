„Aanpak arbeidsdiscriminatie moet concreter”

De plannen van het kabinet om discriminatie door werkgevers bij het werven van personeel tegen te gaan, zijn te vrijblijvend. Volgens het College voor de Rechten van de Mens ontbreekt het aan meetbare doelstellingen.

„Ongelijke beloning, zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie bij de werving en selectie verdwijnt niet met een zachte aanpak en niet op basis van de goodwill van werkgevers”, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert van het College. „Wat we nu zien is weer een plan met allemaal voornemens zonder dat deze zijn verbonden aan een doelstelling of aan een methode om deze doelstelling te meten.”

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil bedrijven verplichten om beleid te maken dat discriminatie van sollicitanten voorkomt. Inspectie SZW gaat daarop toezien en boetes uitdelen aan werkgevers die de nieuwe verplichting aan hun laars lappen.

Het plan wordt woensdag besproken in de Tweede Kamer. Met de uitbreiding van de bevoegdheden van de inspectie is het College wel tevreden.