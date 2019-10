Aannemers vrezen voor faillissementen

Het is niet ondenkbaar dat bouwbedrijven failliet gaan omdat het te lang duurt voordat bouwprojecten weer opgestart kunnen worden. Dat zegt Aannemersfederatie Nederland in een reactie op de stikstofplannen van het kabinet. De branchevereniging noemt het positief dat er extra maatregelen komen om de ontstane situatie op te lossen, maar stelt dat er geen oplossing is gevonden voor acute stikstofproblemen.

Dat vergunningsprocedures volgende week worden hervat is goed nieuws voor de aannemers. Ze roepen gemeenten en provincies dan ook op daar direct mee te beginnen zodat er weer gebouwd kan worden. Ook de salderingsregel, waarmee extra uitstoot op een plaats gecompenseerd kan worden met minder uitstoot elders, biedt perspectief om de bouw weer op gang te brengen.

Het bepalen van een drempelwaarde voor stikstofuitstoot mag volgens de Aannemersfederatie niet lang op zich laten wachten. De brancheorganisatie wijst erop dat mkb-aannemers nu al problemen hebben met het voorfinancieren van personeel en bouwmaterialen en dat die problemen erger worden zolang er geen drempelwaarde is vastgesteld.