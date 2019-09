Aannamebeleid TU Eindhoven onder de loep

Een voornemen van de TU Eindhoven om wetenschappelijke functies alleen open te stellen voor vrouwen is mogelijk discriminatie. Anti-discriminatiebureau RADAR heeft daarom aan het College voor de Rechten van de Mens gevraagd ernaar te kijken, bevestigt een woordvoerder.

Afgelopen juni kondigde TU Eindhoven aan om vanaf juli gedurende anderhalf jaar enkel vrouwen op dit soort vacatures uit te nodigen. Bij RADAR en aanverwante organisaties zijn inmiddels 49 klachten binnengekomen van mensen die vinden dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De woordvoerder noemt het een „loffelijk streven” dat de universiteit iets wil doen aan de achterstelling van vrouwen, maar vraagt zich wel af of hier sprake is van gelijke behandeling. „Wij hebben TU Eindhoven gevraagd hun eigen handelen te laten testen, maar dat hebben ze niet gedaan. Dan roep je dit over jezelf af.”

De zaak dient op 4 november. Naar verwachting duurt het daarna weken voordat er uitspraak wordt gedaan.