Aanmeldzuilen ziekenhuizen plat door storing

Het ziekenhuis St Jans Gasthuis in Weert en de Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in Alkmaar en Den Helder, kampen met een storing bij de aanmeldzuilen. Daardoor kunnen patiënten zich niet aanmelden. Volgens het St Jans Gasthuis is de storing veroorzaakt door een ddos-aanval op landelijke zakelijke providers.

„De storing ligt buiten het ziekenhuis. Er wordt gewerkt aan een oplossing”, aldus de Noordwest Ziekenhuisgroep. Patiënten kunnen zich wel aanmelden bij de balies van de ziekenhuizen.