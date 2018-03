Aanleunwoningen ontruimd wegens brand

Zes aanleunwoningen bij een woonzorgcentrum in het Groningse Oude Pekela zijn in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd vanwege een brand in een van de appartementen.

De bewoonster van het appartement dat in brand stond was enige tijd vermist, maar werd uiteindelijk gevonden. Ze was niet gewond geraakt. Enkele andere bewoners moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De brandweer was iets voor 04.00 uur bij het woonzorgcentrum aan de IJsbaanlaan aanwezig. Bewoners werden vanaf balkons geëvacueerd. Ze werden in de buurt opgevangen. Iets na 04.30 uur meldde de brandweer dat het vuur zich niet verder verspreidde en dat een appartement zwaar beschadigd was geraakt.