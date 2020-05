Aanleg van nieuw fietspad in Staphorst loopt spaak

Drie jaar steggelen over een 4,5 kilometer lang fietspad, 1,7 miljoen euro armer en geen steen in de grond. Dit is in het kort het fietspaddrama in Staphorst

De gemeenteraad van Staphorst sprak dinsdagavond over het fietspad langs de Gorterlaan en de Kanlaan dat in april 2018 klaar had moeten zijn. Terwijl er nog geen meter is aangelegd, vraagt het college de gemeenteraad om 1,3 miljoen euro extra om het fietspad alsnog aan te leggen. Staphorst betaalt daarbij een schikkingsbedrag van 444.000 euro aan aannemer Ploegam. Van de in 2016 uitgetrokken 2,4 miljoen euro voor dit project is 666.000 euro over.

Staphorst zit al in financieel zwaar weer. De gemeente besloot voor dit jaar en de drie jaren hierna de ozb met jaarlijks 10 procent te verhogen. CDA, Gemeentebelangen en de PvdA vragen om een onderzoek naar het fietspadfiasco. De Rekenkamer lijkt hiervoor het geëigende instituut te zijn. Alle stukken lagen dinsdagavond niet op tafel. Een deel van het dossier is geheim.

Het fietspad liep fout toen bleek dat bij de aanleg in 2017 veel meer meerwerk noodzakelijk was dan voorzien. In maart gingen aannemer en gemeente na ruzie uit elkaar. De SGP zei dinsdagavond „sorry” tegen de inwoners van Staphorst, het CDA sprak over een „blamage.”

Volgende week besluit de raad of ze de 1,3 miljoen en 444.000 euro beschikbaar stelt. Wethouder Alwin Mussche (CU) erkende dat het project uit de hand is gelopen. Het lijkt erop dat de raad de 1,3 miljoen euro uittrekt en ook vóór de schikking van 444.000 euro stemt. Verschillende fracties zien geen weg terug.