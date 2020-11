Aankomende week besluit over ‘proeftuinen’ evenementenbranche

Het kabinet besluit volgende week of het plan kan doorgaan om vanuit de cultuur- en evenementenbranche toch weer veilig en verantwoord evenementen te organiseren in coronatijd. Dat liet staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maandagavond weten na afloop van het Veiligheidsberaad in Utrecht. Den Haag wacht nog op een advies van gezondheidsinstituut RIVM.

„Wij zijn op zoek naar hoe je op een veilige manier wél iets kunt organiseren. Ik ben hoopvol gestemd dat de proeftuinen er komen. Dat is goed voor de ondernemers en ook voor de Nederlandse bevolking”, zei Keijzer.

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s staan positief tegenover het plan. „Het is goed om een aantal zaken getest te hebben. De vraag is alleen of het verstandig is om het nu te doen, nu de besmettingscijfers nog best fors zijn. Maar het moment om te gaan testen moet je wel een keer pakken.”